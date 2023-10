Britney Spears, cantautora de éxitos musicales como “Toxic” o “Baby One More Time”, lanzará pronto su libro de memorias, “The Woman in Me”; donde indagará a fondo sobre algunos de los momentos más duros de su vida.

Muchos están esperando obtener este libro, ya que Britney vivió por años bajo la tutela de su padre, luchando para obtener libertad e independencia.

Aunque el libro todavía no está a la venta en físico en el Perú, otros medios y audiencias americanas han podido obtener acceso a él. En la memoria hemos podido descubrir detalles fascinantes acerca de figuras importantes en el rubro de Hollywood, y su importante relación con Britney Spears.

A pesar de que el libro aún no ha salido oficialmente a la venta, varios medios, entre ellos Time, TMZ y Page Six, han tenido acceso a algunos de sus pasajes. En estos fragmentos, se revelan detalles sorprendentes sobre la cantante y su relación con algunas de las estrellas más famosas de Hollywood. A continuación, presentamos diez de estas celebridades y cómo se relacionan con la vida de Britney.





Justin Timberlake





Justin Timberlake llegó a ser el primer gran amor de Britney. Según ella, conectaron al instante. En el libro, Spears revela que abortó cuando salió a él, debido al hecho que él no deseaba ser padre. Justin habría terminado la relación mediante un mensaje de texto, y le habría sacado la vuelta con otra mujer.

Britney Spears y Justin Timberlake.





Christina Aguilera





Spears habla en detalle sobre su querida amiga. Comenta un evento que le sorprendió, cuando Aguilera le apoyo ante la idea de volver con Timberlake. También recuerda una vez que Aguilera se fue de gira con sus bailarines. “Hubiera sido lindo tomar unas copas con ellos, ponernos rebeldes, atrevidos y divertidos”, escribe.

Christina Aguilera y Britney Spears





Colin Farrell





Una de las sorpresas del libro fue la mención de Colin Farrell, una incidencia que sobrevoló sobre la cabeza de fans y la prensa. Se conoció con Farrell en el set de grabación de la película S.W.A.T., una vez separada de Justin Timberlake. Durante dos semanas, las dos celebridades luchaban contra sus más ardientes deseos. Aunque llegó a congeniar bien con Farrell, Spears admitió que todavía no se sentía lista para empezar una nueva relación.

Colin Farrell. (Foto: Getty Images)





Mariah Carey





Una memoria favorita de Britney fue cuando conoció a la cantante Mariah Carey al principio de su carrera. Tras un evento de premios, las cantantes acordaron en tomarse una foto, pero solo si hubiera buena luz y los mejores ángulos. Según Britney, la foto salió increíble.

Mariah Carey. (Foto: Instagram)





Madonna





Britney también mira con mucha admiración a la propia Reina del Pop, considerándola una mentora que le ayudó al momento de abrir los ojos. La cantante es mencionada 17 veces a lo largo de las memorias. En sus palabras: “La confianza suprema de Madonna me ayudó a ver mucho acerca de mi situación con nuevos ojos (...) Ella exigía poder y por eso obtuvo poder”.





Elton John





En palabras de Spears, Elton John ayudó a guiar a Britney en la música una vez que se encontraba perdida por los problemas con su padre. John le sugirió volver a la música para una colaboración en versión moderna en modo de dúo de su antiguo éxito, Tiny Dancer. “Al igual que yo, Elton John ha pasado por muchas cosas en público. Le ha dado una compasión increíble. Qué hombre tan hermoso en todos los niveles”.

Imagen promocional de la canción de Elton John y Britney Spears, "Hold Me Closer" (Foto: Britney Spears / Instagram)





Paris Hilton





La rica heredera de las empresas hoteleras ayudó a que Britney encontrase su espíritu de fiesta, alentando a que saliera a beber a menudo. Hilton habría formado parte del equipo de Spears en Las Vegas antes de que se casara con Jason Alexander.

A diferencia de Lindsay Lohan, Paris Hilton y Britney Spears han sido grandes amigas por años (Foto: Paris Hilton / Facebook)





¿Cuándo sale “The Woman in me” en el Perú?





Las memorias de Britney Spears, “The Woman in Me”, estarán a la venta a partir del 26 de octubre. El libro será distribuido en nuestro país por la editorial Penguin Random House, pero solo se podrá comprar en modo e-book desde todas las plataformas digitales. Recién la versión en físico saldría en nuestras librerías a partir de la quincena de noviembre.





