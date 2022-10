Henry Cavil le dice adiós su personaje de Geralt de Rivia en “The Witcher” y en su lugar ingresará Liam Hemsworth tras confirmarse que la exitosa producción de Netflix tendrá una cuarta temporada. Así lo reveló el propio actor a través de un mensaje que compartió con sus más de 22 millones de seguidores en Instagram.

“Algunas noticias para compartir desde El Continente… Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco”, indicó el actor.

“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”, finalizó.

Por su parte, el hermano de Chris Hemsworth también se pronunció en sus redes sociales y mostro su entusiasmo por este nuevo reto en su carrera actoral. “Como fanático de ‘The Witcher’, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia”, manifestó al inicio de su mensaje la estrella de Hollywood.

“Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de ‘The Witcher’”, culminó.

En tanto Netflix, ratificó la noticia a través de un post en su blog. “Si bien la temporada 3 de ‘The Witcher’ aún no ha debutado, ya se renovó para una cuarta temporada, pero se avecina un cambio. En la temporada 4, Liam Hemsworth intervendrá como el cazador de monstruos titular Geralt de Rivia, el papel que Henry Cavill originó en las tres primeras temporadas”, indicó la plataforma de streaming.

Hasta el momento no se han dado detalles de lo que habría motivado a Henry Cavill a dejar esta producción, pero el anuncio hace público apenas unos días después de que el actor británico confirmara que volverá a dar vida a “Superman” en la gran pantalla, por lo que se podría suponer que habría podido existir alguna incompatibilidad de agenda.

VIDEO RECOMENDADO