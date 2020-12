The Weeknd dejó atrás la polémica en la que se vio envuelto los días pasados tras sus reclamos por no haber sido nominado en ninguna de las categorías de los Premios Grammy 2021 y sorprendió a sus fanáticos con inesperado anuncio.

El cantante canadiense reveló el último jueves que estaba alistando el remix de su canción “Blinding Lights” junto a Rosalía. La noticia fue confirmada por ambos artistas en sus respectivos perfiles Instagram, donde emocionaron a sus seguidores con la noticia

Inicialmente, The Weeknd y Rosalía compartieron una fotografía en la que ambos lucían trajes rojos. “Woah what’s going on (Wooow que esta pasando)”, escribió junto a la imagen el destacado intérprete, mientras que la española solo etiquetó a su colega en su publicación.

Horas más tarde, The Weeknd estrenó el lyric video del remix de “Blinding Lights” junto a Rosalía en YouTube. No han pasado ni 12 horas desde su lanzamiento, y el clip ya superó el millón y medio de reproducciones en la popular plataforma.

De esta manera Rosalía, una de las artistas más populares de los últimos tiempos y que acaba de estrenar junto a Bad Bunny “La Noche de Anoche”, acompaña a The Weeknd en el remix de esta exitosa canción, que justamente cumple un año desde su lanzamiento.

“Blinding Lights” ha batido récords al permanecer todo el año en la lista de los 100 temas más escuchados de Estados Unidos, el Billboard Hot 100, en la que estuvo 42 semanas en el top 10, 33 de las mismas en los cinco primeros puestos, dos marcas que no había registrado otro tema en los 62 años de historia del listado.

La popularidad del artista tiene tal magnitud, que fue elegido para tomar la posta de Jennifer López y Shakira y protagonizar el espectáculo musical del medio tiempo del Super Bowl, el evento televisivo por excelencia en EE.UU., en febrero de 2021.

