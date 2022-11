El cantante The Weeknd, artista distingido por el Diamong Award, sorprendió a sus seguidores en todo el mundo al anunciar las nuevas fechas de su gira “After Hours Til Dawn”, con la que recorrerá países de Europa y Latinoamérica en 2023.

A través de su cuenta oficial de Instagram, The Weeknd compartió la portada de su gira junto a un calendario que anuncia el inicio de sus presentaciones el 10 de junio en Manchester, Reino Unido. A esta presentación se sumarán shows en Países Bajos, Alemania, Francia, Bélgica, Italia y más.

Asimismo, esta nueva etapa de “After Hours Til Dawn” también recorrerá países de Latinoamérica, siendo el primero México el 29 de Septiembre de 2023.

¿Cantará en Perú? No, The Weeknd no incluyó a Perú como parte de si gira por Latinoamérica, pero si se presentará en Colombia, Brasil (dos conciertos), Argentina y Chile. Cabe señalar que esta serie de presentaciones se realizará en octubre de 2023.

Cabe señalar que en los últimos años, The Weeknd ha lanzado dos nuevas producciones discográficas, After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Esta gira celebra ambos álbumes y busca reconectar con su público en todo el mundo.

