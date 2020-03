Scott Gimple, director de contenido de 'The Walking Dead’, conversó con “The Hollywood Reporter” sobre los efectos que ha tenido la pandemia por coronavirus (COVID-19) en la serie de zombies.

“Cada día es como un año en lo que respecta a la información”, dijo Gimple al portal especializado. “Incluso con el plan de pausa que teníamos la semana pasada, estamos monitoreando todo con el consejo del gobierno para asegurarnos de que todos estén sanos y seguros”, añadió.

El director diko que cuando obtengan el visto bueno, estarán listos para retomar sus labores. “Al igual que para todos los demás, es extraño este momento de pausa [...] Hay tantas personas que trabajan en estas series. Entre las tres estamos hablando de miles. Queremos que todos estén seguros y sanos”, sostuvo.

También manifestó que la escritura de los guiones no ha afectado a ninguna de sus producciones. “Todas las series están en algún punto de escritura de guion. ‘A Fear the Walking Dead’ no le quedaba mucho. Estamos con la temporada 11 de ‘The Walking Dead’”.

“La temporada actual terminará con su episodio 15 el próximo 5 de abril. El final que estaba planeado se emitirá como un capítulo especial más adelante este año”, afirmó.

Angela Kang, showrunner que vela por el programa de manera remota, indicó que se estaba trabajando en un material de apoyo para “The Walking Dead” que estará dirigido para las personas que están en sus casas “para ayudar a mantener el ánimo de los fanáticos”.

VIDEO RECOMENDADO

Militar cumple años en pleno toque de queda por coronavirus y sus compañeros le cantan

Militar cumple años en pleno toque de queda por coronavirus y sus compañeros le cantan