Muere uno de los personajes más importantes en el cómic de 'The Walking Dead'

El cómic de " The Walking Dead " salió a la luz en octubre de 2003. El éxito de la historieta hizo que los ejecutivos de AMC conversarán con Robert Kirkman sobre la realización de la serie. El programa emitió su primer episodio en el 2010.

El número 192 de "The Walking Dead" acaba de revelar el fatídico destino para uno de los personajes claves. "Entonces... Rick Grimes está muerto", es la introducción que hace la historieta para sorpresa de todos sus lectores.

Como se recuerda, fue en el número 191 del cómic de "The Walking Dead" donde Rick Grimes recibió un disparo en el pecho como venganza por encerrar a Pamela Milton, líder de la Commonwealth.

Muerte de Rick Grimes en el cómic 191 de "The Walking Dead". (Captura de pantalla)

Al respecto, Robert Kirkman, creador de "The Walking Dead", manifestó: "La muerte de Rick estaba planeada desde hace más tiempo que ninguna otra muerte en la serie".

"He estado trabajando hacia esto desde que comencé a escribir… el número #1. No lo hace más fácil, pero es algo con lo que me sentí más cómodo a medida que los años, meses y luego semanas se acercaban. Sabía que esto se acercaba", dice Robert Kirkman.

"Antes de introducir a Sebastian Milton (en el número #177) sabía que sería el que mataría a Rick Grimes. Por casi una década, sabía que Rick elegiría preservar la Commonwealth sin importar el costo… y ese costo sería su vida", sentenció el creador de "The Walking Dead".