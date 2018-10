La exitosa serie ' The Walking Dead ' empezó su séptima temporada con la muerte de uno de sus protagonistas. ‘Glenn Rhee’, personaje interpretado por el actor Steven Yeun, murió a manos de ‘Negan’ en lo que significó una de las muertes más trágicas de la serie.

Ahora, dos años después de haber abandonado la serie, el actor surcoreano contó detalles de cómo tomó la muerte de su personaje y su salida de la serie. Asimismo, reflexionó sobre todos los sentimientos que le provocó su salida de 'The Walking Dead'.

“En retrospectiva fue solo un final natural. Todos lo sintieron. No quería irme de la serie. Era solo parte la historia, y tú sirves a la historia. Además, hay algo muy hermoso en el final, dar vuelta la página y cerrar el libro”, contó Yeun al portal Indire Wire.

“Cuando me fui de ‘The Walking Dead’ tuve una especie de crisis existencial, no porque deseaba volver allí, sino porque me hizo sentir la soledad de la vida, que es que las decisiones no se toman por ti”, agregó el actor que ahora participará en la cinta “Burning”.

Pese al cariño que le tiene a la serie y su buena relación con sus ex compañeros de reparto, el actor Steven Yeun aseguró que no volvería a interpretar a ‘Glenn’ en ningún proyecto, así le ofrezcan hacer una película sobre la vida de su personaje.

“A veces la gente me lo propone ‘¿Oye no sería genial si hieran una película de origen de Glenn?’, y yo les digo ‘no, eso sería horrible'… Eso fue hace mucho tiempo, yo era otra persona y no creo que pueda volver allí. Ese personaje estaba intrínsecamente arraigado a lo que la gente creía que era. Me alimenté y también creí en eso, hasta que salí”, precisó el actor.