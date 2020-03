El episodio del domingo de “The Walking Dead” marcó el final para Danai Gurira, quien interpretó desde la temporada 3 a “Michonne”. Sin embargo, la actriz dejó abierta la posibilidad de volver a ser parte de alguna de las películas de la popular serie.

En una reciente entrevista con Tv Line, un medio estadounidense, ella contó cuál fue su reacción ante su “despedida” y su posible regreso en una de las cintas. “Me siento bien, estoy muy agradecida por el enfoque que tomamos, de ese recorrido por quién pudo haber sido Michonne”, señaló la actriz.

Según la actriz, ella y la guionista de la serie Angela Kang hablaron mucho sobre su despedida de la serie. “No tenía idea de qué era Jimsonweed -en referencia a la planta que le dieron a su personaje en el último capítulo. Nunca había oído hablar de eso en mi vida. Y siempre he sido fanática de Kevin Carroll (Virgil, personaje que le dio la droga y la volvió prisionera), así que estaba muy emocionado de que fuera elegido para el fin”, comentó.

Sobre la nueva búsqueda de Michonne, la actriz señaló que su personaje está enfocada en encontrar a Rick. “Esa es ahora su misión. Siempre ha sido su presentimiento (que Rick está vivo), y ella finalmente lo dejó pasar, la temporada pasada en el flashback”, comentó.

Gurira también manifestó que no le molestaría seguir el viaje de Michonne en una película propia. “No me opongo totalmente a explorar más la historia de Michonne. Es un personaje que me ha encantado y que creo que tiene dimensiones interesantes”, afirmó.

Del mismo modo afirmó que el día de su despedida fue complicada, pues siempre suelen hacer grandes celebraciones pero en su caso la fecha de su adiós quedó cerca a un feriado en Estados Unidos. “Aún así hubo un espectáculo de fuegos artificiales y 50 caminantes en mi romolque”, señaló.