The Walking Dead: actriz Danai Gurira se retira de la serie en la temporada 10

Danai Gurira, la actriz que da vida a “Michonne” en la icónica serie de AMC “ The Walking Dead” , planearía salir del drama en la temporada 10.

Si bien no sería la primera vez que la serie pierde a uno de sus actores protagonistas, la actriz Danai Gurira que se unió a “The Walking Dead” en la tercera entrega, habría firmado un acuerdo para su última temporada donde aparecería en “un puñado de episodios”, según informó The Hollywood Reporter.

Sin embargo, Danai Gurira posiblemente actúe en las próximas películas de “The Walking Dead” centradas en la vida de Rick Grimes, las cuales se anunciaron luego que el actor Andrew Lincoln abandonara el programa en noviembre pasado.

Michonne no sería el único personaje femenino que podría aparecer en los tres filmes, pues Lauren Cohan, quien dio vida a “Maggie”, no descartó la posibilidad de volver.

La temporada 9 de "The Walking Dead" se reanudará el domingo 10 de febrero por AMC; asimismo, las tres películas sobre la vida de Rick Grimes se comenzarán a producir este año.