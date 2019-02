'The Umbrella Academy': Los atípicos superhéroes que llegan a Netflix

Netflix ya tiene todo listo para el estreno de la serie de superhéroes "The Umbrella Academy". El nuevo producto del servicio streaming está basado en los cómics de Gerard Way publicados en el 2007.

La trama. En 1989, 43 niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo relación entre sí, solo que el día anterior al parto ninguna presentaba síntomas de estar embarazada. Siete de ellos fueron adoptados por un multimillonario que decidió fundar "The Umbrella Academy" y prepararlos para que salven el mundo.

Los años pasaron y el fundador de la escuela muere de una manera misteriosa. Los miembros de "The Umbrella Academy" se vuelven a reunir para poder resolver la muerte de su "padre".

"The Umbrella Academy" está basada en las novelas gráficas y cómics creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.

La serie es producida por Universal Cable Productions para Netflix con Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) como productor ejecutivo principal y showrunner, y con EPs Jeff F. King (Hand of God), Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way y Gabriel Bá.

"The Umbrella Academy" se estrenará este 15 de febrero en Netflix en medio de gran expectativa por todos sus fanáticos que siguen las a venturas de los inadaptados superhéroes.