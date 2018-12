El actor Grant Gustin (28), conocido por interpretar a "The Flash", acaba de contraer matrimonio con su novia Andrea Thoma (30). La información indica que la boda se realizó en Valentine DTLA en Los Ángeles.

En la lista de invitados se encuentran actores como Melissa Benoist, Chris Wood, Daveed Diggs, Taylor Trensch, Adam Kaplan, Jared Loftin, Ben Ross y Leela Rothenberg.

La pareja aún no se ha pronunciado sobre su unión matrimonial en las redes sociales. Fue el representante Grant Gustin, Robert Stein, el que publicó una fotografía junto a la pareja en su cuenta personal de Instagram.

Como se recuerda, Grant Gustin y Andrea Thoma anunciaron su compromiso en el 2017 vía Instagram.

Fue en el 2017 que "The Flash" contó al programa de Conan O'Brien cómo fue que le propuso matrimonio a su novia. "Soy una persona muy impaciente y muy malo guardando secretos. Íbamos a ir Costa Rica el verano pasado, pero no pudimos hacerlo por mi trabajo, y había planeado hacerlo ahí. Un día estábamos en la playa, olvidé que el anillo estaba en mi mochila, y en un momento pensé que ella lo había visto, así que decidí proponérselo en ese momento, pero ahí me enteré de que ella no había visto el anillo", indicó el actor en el programa 'Conan'.

"Al principio, ella pensó que era una broma, porque fue algo muy improvisado. Así que primero hubo muchas risas, hasta que aceptó", manifestó Grant Gustin en aquella oportunidad.



TE PUEDE INTERESAR: