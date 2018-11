Luego de 12 exitosas temporadas al aire, la serie ' The Big Bang Theory ' llegará a su fin, y los actores que protagonizaron la producción ya se están despidiendo de sus personajes.

Para Jim Parsons, el actor que dio vida al genio con memoria fotografía, Sheldon Cooper, decir adiós a la serie ha sido como “sacrificar a un perro”.

El actor, quien rechazó una oferta de US$50 millones por dos temporadas más de la serie, dijo que el fin de ' The Big Bang Theory' es algo necesario, pero muy doloroso.

“Sonará muy morboso, pero el final de la serie me recordó lo que se siente sacrificar a un perro (refiriéndose a la eutanasia)… Sabes que estás haciendo lo correcto, pero aun así es muy muy doloroso porque es una muerte y no hay manera de evitarlo”, contó Jim Parsons al portal The New Paper.

“No es sólo el final de un trabajo, realmente es el fin de un estilo de vida para nosotros, los actores", agregó.

Asimismo, Jim Parsons también se refirió a los rumores que señalan que ‘Sheldon’ y ‘Amy’ tendrán un hijo antes del final de la temporada número 12 de la serie.

“Definitivamente no lo creo. Amy tendría que estar embarazada en éste momento, así que no creo que vayan a tener un hijo. Al menos no en el contexto actual", precisó el actor.

La seria narra la vida de un grupo de inadaptados nerds y sus complejas situaciones cotidianas, representando el lado cómico de los cerebritos que todos conocemos.