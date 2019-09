Todos hemos visto en pantalla la excelente química que hay entre Tom Hiddleston y Chris Hemsworth, los famosos actores que interpretan a Loki y Thor respectivamente. Ambos han participado en diversas producciones cinematográficas de Marvel y han mostrado la gran amistad que tienen.

Recientemente, durante una entrevista, Tom Hiddleston confesó que fue golpeado por Chris Hemsworth durante una grabación. ¿Qué pasó? El mismo actor que interpreta a Loki lo cuenta, dejando sorprendidos a los fans.

El trabajo que realizan los actores puede traer algunas consecuencias, dependiendo del papel que van a interpretar y las escenas que van a recrear, especialmente cuando se trata de escenas de lucha.

Muchas de las cosas en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel se crean a través de CGI, pero los actores aún hacen una gran cantidad de acción personal y contacto. Eso incluye al actor que interpreta a Loki, Tom Hiddleston, quien ha aparecido en una gran cantidad de películas de Marvel, incluidos “Marvel's Avengers”, “Thor: The Dark World” , “Thor: Ragnarok”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

En entrevista con Stephen Colbert en ‘The Late Show’, Tom Hiddleston habló sobre su trabajo en el MCU y todo lo que ha vivido a lo largo de todos estos años. Entre las cosas que dijo, llamó la atención de muchos cuando contó de una muy graciosa cuando Chris Hemsworth lo golpeó en la cara durante las grabaciones de “The Avengers”.

Se trataba de una escena que iba a ser solo de una toma, por lo que se necesitaba que fuera convincente y perfecta. Es por ello que Tom Hiddleston le pidió a Chris Hemsworth que lo golpeara de verdad para que la escena se viera más real.

La escena era para Avengers 1, la primera película de Avengers, donde Thor tuvo que golpear a Loki en la cara. “Yo llevaba los cuernos, que pesan alrededor de 30 libras, y realmente no pude vender el golpe. Así que le dije a Chris, creo que deberías golpearme en la cara ", contó el actor.

Chris Hemsworth no dudó en hacerlo, pero fue tan fuerte que Tom Hiddleston cayó al piso convirtiéndose en una de sus escenas favoritas.

"Caí como una piedra", dijo Tom Hiddleston. "Supongo que, en el escenario, cuando estás peleando, tienes que hacerlo todas las noches por 100 actuaciones extrañas, creo que si Chris Hemsworth me golpeara en la cara día tras día, no sé si podría manejar eso. No sería sostenible ", agregó entre risas.

Tom Hiddleston está bastante acostumbrado a este tipo de situaciones, pues es actor de teatro y en escena no hay cortes y tiene que ser lo más convincente y real, pero también confesó que no podría recibir tantos golpes de Hemsworth, pues vaya que lo golpeó muy fuerte.