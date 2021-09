La ciudad de Nueva York, Estados Unidos, fue declarada en estado de emergencia debido a las lluvias torrenciales y todo lo que ha provocado en la localidad. Muchas personas se han visto afectadas por lo sucedido, entre ellas, la cantante Thalía.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “No me acuerdo” y “Desde esa noche” compartió con sus incondicionales seguidores cómo ha quedado su vivienda tras las fuertes lluvias en Nueva York.

Según se puede ver en las imágenes, varias partes de la casa de Thalía se han inundado y llenado de agua provocando momentos de pánico e incertidumbre. Además, algunos cables y enchufes han quedado cubiertos por el agua.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó Thalía, de 50 años, al ver los cables de su casa conectados y el agua subiendo sobre ellos. Además, la voz temblorosa de la cantante ha puesto en alerta a sus seguidores.

Al final, pese al difícil momento, Thalía optó por mantener la calma y recurrir al sentido del humor. La artista se mantuvo serena y bromeó con la situación en la que se encuentra, dejando en claro que no gana nada preocupándose, por lo que solo esperará que todo mejore.

“Ya me vine un poco relajar, estoy está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo... Mejor me río por no llorar, cariños”, finalizó la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Mira un resumen de parte 4 de “La casa de papel”

Si estás a punto de ver la quinta temporada de "La casa de papel", refresca la memoria disfrutando un breve resumen de lo que pasó en la parte 4 de esta popular serie española en Netflix. (Fuente: Netflix Latinoamérica)