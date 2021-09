En la última década, Thalía se ha enfocado en desarrollar su carrera como cantante, realizando colaboraciones con artistas como Maluma, Natti Natasha y Leslie Shaw; sin embargo, su faceta como actriz sigue vigente, por lo que no descarta volver a la actuación.

Durante una reciente entrevista con el programa brasileño “Mais Você”, la protagonista de “María, la del barrio” confesó que es lo que haría falta para que se animara a grabar otra telenovela en la actualidad.

“Llevo mucho tiempo sin actuar, estoy esperando un guion que me haga sentir: ‘Vaya, este es el personaje que quiero’. Todavía no ha ocurrido, quiero ver si me convencen”, respondió ante la interrogante sobre si piensa volver a la actuación.

Si bien su rol en “María, la del barrio” le dio mucha exposición, uno de sus personajes más recordados es el de “Marimar”. “Era muy orgánica, muy real, muy sincera y llena de amor. La gente lo sintió la primera vez que salió en televisión y lo vuelve a sentir ahora en la era digital. Me encanta”, dijo sobre esa experiencia.

Si bien Thalía es conocida por su faceta como actriz y cantante, la mexicana también es un personaje conocido en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, cuenta con más de 18,3 millones de followers.

