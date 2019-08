Thalía y sus rutinas de belleza para verse más joven a los 48 años

View this post on Instagram

Mantener el cuerpo en movimiento es esencial cada mañana para mi. Ya sea yoga, pilates, pesas, caminar o simplemente poner música y bailar hasta sudar es clave. ¡Esta es una rutina básica de #tacfit que me está ENCANTANDO! Movimiento es salud. I need to get my body moving@every morning. Pick what you like to do best- yoga, pilates, weights, walk or simply dance to your favorite music. The key is to sweat and stay active! Movement equals health! (The routine you see in the video is basic #tacfit, and I am loving it!) #healthylifestyle #exercise #movement #sweat #happiness #gottheglam @patrickstarrr