La cantante Thalía salió en defensa de la aplicación TikTok, luego que comenzaran a cancelarla en algunos países y que Anonymous pidiera que no se use nadie para evitar el robo de sus datos personales.

Fiel a su estilo, la intérprete de “No me acuerdo” publicó una serie de videos en sus historias de Instagram, donde se mostró en su casa, exigiendo que no cierren la aplicación que ha estado utilizando en los últimos meses.

“Se están descojonando en TikTok porque acaban de avisar que el movimiento es cerrarlo de inmediato porque no quieren que lo usemos para que no roben nuestros datos, pero, cariños, por eso les digo, nunca pongan todos los huevos en la misma canasta”, explico Thalía.

“Ustedes no pueden decirme que ahora que van a quitarme el placer, el goce, el gusto de tiktokear, no, no y no. ¡Tiktokero hasta la muerte!”, añadió la cantante mexicana con su enérgico y divertido tono.

El mensaje de Thalía se produce después de que se diera a conocer que la aplicación para hacer videos dejará de operar en Hong Kong, luego que una nueva ley en China obligará a las empresas de aplicaciones a brindar información para investigaciones policiales.

Además, la aplicación está bajo evaluación por el gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien podría suspender TikTok en el país norteamericano.

