Thalía y Paulina Rubio se reencontraron la noche del último sábado en Los Ángeles, en un evento musical denominado las ‘Las Que Mandan’, organizado por la cadena Univisión, que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos).

El concierto tenía como objetivo homenajear a las mujeres en la música que han tenido una influencia desmedida en las listas de popularidad dentro de la música latina y han abierto las puertas a la nueva generación de mujeres cantautoras.

En el recital, realizado en el escenario de The Forum, además de Thalía y Paulina Rubio, también participaron otras estrellas femeninas como Paquita la del Barrio, Gloria Trevi, Natti Natasha, Yuridia y el Mariachi Divas.

Pese a que no cantaron juntas, esta presentación de Thalía y Paulina Rubio no ha pasado desapercibida para sus fanáticos, ya ambas artistas no compartían un escenario hace casi 20 años, desde su salida de la recordada agrupación “Timbiriche”.

En aquel entonces, incluso, se habló de una rivalidad entre ambas, la cual creció cuando ambas se lanzaron como solistas. Sin embargo, hace algunas semanas, Paulina Rubio ofreció una entrevista en la aseguró que todo esto había quedado en el pasado.

“El tiempo es mágico, nos da la oportunidad de madurar, de entender cómo nos peleábamos por la competencia, de sobresalir una más que la otra, pero cuando eres madre, has cambiado y crecido creo que la competencia es con uno mismo”, dijo Paulina Rubio.