La actriz y cantante mexicana Thalía compartió vía Instagram un video en el que demuestra su flexibilidad corporal, así como su fuerza al practicar yoga.

La cantante de 47 años dejó sorprendidos a sus seguidores de Instagram al iniciar el video con una postura invertida de yoga, entre otros movimientos.

El video de Instagram publicado por Thalía tiene de fondo musical la canción “Piel Canela” de “Los Panchos” y ha conseguido rápidamente lograr en menos de 4 horas más de 42 mil 'me gusta'.

“Conectando cuerpo, mente y alma. ¡Yoga, mi gran aliada en la vida! ¡Respira! ☮️🙏🏼🕉 Making a body, mind and soul connection. Yoga... my ally in life! Breathe!”, escribió en Instagram Thalía.

Como se sabe, Thalía lleva más de diez años practicando yoga debido a que considera que esta disciplina es un ejercicio completo que le ayuda a tener mayor elasticidad y fuerza corporal, así como armonía y concentración.



