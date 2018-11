Han pasado casi tres meses desde que Thalía realizó una transmisión en vivo en Instagram que rápidamente se convertiría en el #ThalíaChallenge. En el clip, la cantante mexicana lucía un original vestido color rosa y se movía al ritmo del “TIki TIki”.

Ahora, en su regreso a México para promocionar su nuevo disco musical “Valiente”, Thalía contó a la prensa cómo nació este reto que se convirtió en viral y que fue el origen del tema “¿Me oyen, me escuchan?”.

Sin ser una grabación planeada, Thalía contó a la prensa azteca que hacer el tema musical fue solo una casualidad porque el día que volvió viral su ‘challenge’ ella estaba “desanimada”.

"Fue una mañana donde me levanté muy cansada, de esas mañanas donde no me quería levantar, estaba desanimada, en un día de esos que todos tenemos y quien te diga que no, es una mentira", contó Thalía durante la conferencia de prensa que ofreció en México.

Sin embargo, su ánimo cambió cuando recibió la llamada de una amiga que le informó que su videoclip musical del tema “No me acuerdo”, junto a Natti Natasha, había superado los 200 millones de reproducciones en YouTube. Eso la alentó a realizar la tan recordada transmisión en vivo para celebrar.

“Vi ese vestido, me lo puse, el pelo lo traía de terror, me puse una cosa en la cabeza para que hiciera bulto. Agarré el selfie stick y ya me puse a hablar y cantar como todos los videos que hago toda mi vida, todo el tiempo”, señaló Thalía.

La mexicana nunca imaginó que este video se convertiría en tendencia alrededor del mundo. Incluso dijo que no fue hasta el día siguiente que se dio cuenta del impacto de su transmisión cuando a su Twitter llegaron cientos de videos de niños, hombres, mujeres y grupos de fanáticos imitando su estilo de bailar y su tono diciendo: “¿Me oyen?, ¿Me escuchan?, ¿Me sienten?”.

"No sabes cómo me alegró la vida. Si no te reías, es que estabas seco por dentro. Cada video es una cosa impresionante y me dio mucha alegría porque me di cuenta que no soy la única loca suelta en la vida, no soy la única que anda sin correa, que camina en contracorriente, no soy la única sino que hay millones que hicieron click en esa locura y aquello se descontroló", refirió sobre el repentino éxito del #ThalíaChallenge.

El éxito fue tanto que algunas empresas mexicanas fabricaron una piñata similar a Thalía con su vestuario rosa. En Instagram, la actriz y cantante pidió que le envíen un ejemplar para celebrar su cumpleaños en Nueva York.