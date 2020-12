Thalía es sin duda, una de las mexicanas más famosas del planeta. La cantante ha logrado reconectarse con sus fans a través de las redes sociales y durante toda la cuarentena a causa del Covid-19 se acercó mucho más a ellos con cada una de sus publicaciones y videos que han arrancado más de una carcajada.

La recordada “María la del barrio” siempre se ha mostrado muy autentica y hasta en su forma de hablar, muestra de ello es un video que compartió en septiembre y sin filtro alguno, lanzó más de un insulto por cruzarse con una rana.

En una reciente entrevista con el programa “Ventaneando” , Thalía confesó que todavía se le salen expresiones de cuando interpretaba al personaje María la del Barrio y siente que la hacen ver como que “tiene barrio”.

“Se me sale Thalía la del barrio total, o sea es algo que no lo puedo controlar es algo como que me florece la Santa María la Ribera; así rico, sabroso”.

Thalía dijo que su lenguaje se vuelve especialmente obsceno cuando está molesta y es algo que a ella está intentando trabajar para quitarse esa mala costumbre pero que no es fácil pues cada vez que se molesta parece salir sin importar lo que haga.

“Yo soy muy malhablada y eso es algo en lo que estoy trabajando, y bueno, cuando me enojo todavía peor”, contó la cantante.

THALÍA Y LAURA ZAPATA SE TUVIERON QUE ODIAR

En una entrevista que concedió al programa digital “Cuando grababa…”, Laura Zapata contó cómo se llevaba con su hermana durante las grabaciones del proyecto. “Fue muy padre, muy divertido, porque nos teníamos que odiar y de repente decían ‘corte’ y nos abrazábamos y nos íbamos a comer, siempre estábamos riéndonos”, dijo.

Contó que en una oportunidad, la jornada de grabación se había extendido demasiado, al punto que estaban grabando más de 15 horas seguidas, que ambas ya no sabían cómo reaccionar.

“En una ocasión estábamos tardísimo, creo que eran las 2 de la mañana, teníamos 15 o 17 horas grabando y ya de eso que te entra lo simple [risa], ya nos reíamos porque volaba la mosca o porque nos equivocábamos”, relató.

Respecto a su papel como Malvina manifestó que le dejó muchas satisfacciones, pues por encima de todo y todos fue el personaje del año, por el cual recibió varios premios.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral ‘la niña del pastel’

Thalía e Itatí Cantoral parodian video viral 'la niña del pastel'.