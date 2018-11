Thalía cautiva a sus seguidores de Instagram con sensual baile en toalla [VIDEO]

Thalía no se cohíbe y muestra su lado más sexy en su cuenta personal de Instagram. La diva mexicana usó una de sus historias de Instagram para moverse al ritmo de "Back to life" y cautivar a todos sus seguidores.

La mexicana tiene más de 10 millones de seguidores de Instagram que siempre están pendientes de todas sus publicaciones. En el clip se puede apreciar a Thalía con una toalla blanca contoneando su figura frente a un espejo.

El tema escogido por Thalía es propiedad del dueto británico Soul II Soul. La mexicana muestra en el video que no pierde la alegría y se muestra al natural ante todos sus seguidores de Instagram.

Cabe recordar que Thalía sigue manteniendo la buena vibra tras el incidente que sufrió en el concierto junto a Natty Natasha en Los Ángeles.

Thalía y Natasha tuvieron algunos problemas de sonido durante el concierto que puso al descubierto sus verdaderas voces. "Así es que se canta ... con el corazón, nos falló el sonido pero no ustedes. Gracias Thalía por concederme cantar junto a ti el Himno de las mujeres y, si no me acuerdo? No pasó", manifestó la cantante de "Sin pijama" en sus redes sociales.