La cantante Thalía decidió publicar el sábado un selfie en su cuenta personal de Instagram. La imagen fue criticada por todos sus seguidores en la red social de fotografías digitales.

"¡Fin de semana ready! ¡A salir!", escribió Thalía en su cuenta personal de Instagram. La publicación de la mexicana cuenta con más de 184 mil likes por parte de todos sus fanáticos en el mundo entero.

Pero algunos de los seguidores de Thalía comenzaron a criticar la fotografía porque consideraban que el maquillaje estaba muy sobrecargado para su edad.

"Pareces un payaso", "No te queda bien el maquillaje", "Ese maquillaje es too much", "No te queda tanta pintura, ya estás cuarentona", fueron algunos de los comentarios que realizaron algunos seguidores de Instagram de la artista mexicana.

Thalía tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram. La cantante siempre realiza publicaciones de sus actividades diarias, viajes que realiza o alguna nueva rutina de ejercicios para mantenerse en forma.