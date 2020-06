La cantante mexicana, Thalía celebró a través de su cuenta en Instagram un gran logro: llegó a los 90 millones de reproducciones en YouTube con su tema ‘Por lo que resta de vida’.

Aunque es un video que fue colgado hace 5 años y es un género del que está algo alejada, la balada, el tema sigue sumando reproducciones en la plataforma de videos.

“Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándose hasta el alma, asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra”, dice la primera parte de este romántico tema.

Thalía no dejó pasar el momento y publicó este gran logro en Instagraml. Recordemos que ella acaba de grabar un tema con Leslie Shaw, ‘Estoy soltera’, que en una semana alcanzó 7 millones de reproducciones en YouTube.

Thalía y sus 90 millones en YouTube.