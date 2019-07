Thaisa Leal, ex de Paolo Guerrero, se luce dominando el balón a ritmo de fútbol tenis [VIDEO]

Es sabido que Thaisa Leal, la ex pareja del delantero peruano Paolo Guerrero, es una apasionada del fútbol y disfruta practicarlo junto a sus amigos.

Con una calidad envidiable, esta mañana, la nutricionista compartió en su cuenta de Instagram un video de 27 segundos junto a su "compañera de Althina", Beatriz Guerra, donde se les aprecia dominando el balón a un solo toque sin dejarlo caer y con ambos perfiles.

Por si fuera poco, Thaisa regala un par de lujos a sus seguidores, pues en un intento logra pasar el balón de taco cuando parecía que la pelota se le había pasado y podía caer al suelo. Un toque de taco y siguen dominando la pelota.

Como se aprecia, ambas amigas están en "sintonía", tal como menciona Beatriz al compartir el mismo video en su cuenta personal de Instagram.

En menos de 10 minutos, el video registra más de 11 mil reproducciones, junto a comentarios que elogian la destreza de Thaisa y su amiga.

Hace unos días, la brasilera compartió en sus redes un emotivo mensaje de superación: "No tengas miedo de volver a empezar. Esta vez no estás empezando desde cero. Esta vez no estás empezando desde cero. ¡Estás empezando desde la experiencia!", se lee en la imagen que figura en Instagram.

