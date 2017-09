El terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió México este martes, y fueron cientos de ciudadanos mexicanos los que desde otros países intentaron comunicarse con su familia sin ningún éxito.

Ese fue el caso de Gael García Bernal. El actor, quien radica en Estados Unidos, vivió uno de los peores momentos de su vida al no poder encontrar a su padre.

Él no pudo comunicarse con su progenitor durante varias horas y pidió ayuda en Twitter para encontrarlo.

“Carnales, sin alarmar: si alguien sabe de mi padre, por favor avísenme. No logro contactar con él”, escribió inicialmente el mexicano.

Al ver su mensaje, miles de sus seguidores le mandaron mensajes de apoyo, e incluso, algunos quienes se escontraban en el país, le pidieron los datos de su padre para poder contactarse ellos mismos con él. El actor accedió y a las pocas horas, ya tenía noticias de su familiar.

“Queridos: me dijeron que mi papá está bien. En algunas zonas no hay luz, ni teléfono ni señal buena de teléfono móvil. Gracias por su apoyo”, explicó.

A pesar de esta publicación, algunos seguidores de García Bernal no sabían que su padre se encontraba a salvo, y le siguieron preguntando por él. Por esta razón, el conocido protagonista de 'Mozart In The Jungle' volvió a escribir sobre el tema.

“Repito: mi padre está bien y a salvo. Gracias a todos por su preocupación y apoyo. De todo corazón y con todo el cariño, gracias”.