Todos los mexicanos se encuentran pasando un complicado momento, y eso incluye a Édgar Vivar. El actor vivió momentos de angustia al no poder contactar a su sobrino tras el terremoto de 7.1 grados que sacudió México.

“Con enorme pesar comparto el primer recuento de daños... mi sobrino no aparece”, escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Al leer este mensaje, miles de sus seguidores le mandaron mensajes de solidaridad, y afortunadamente, unas horas después, Vivar compartió buenas noticias.

“A todos los que preguntan por mi sobrino Angel, MIL GRACIAS, Y les comparto que está a salvo después de permanecer incomunicado en el Metro”, informó.

Debido a la preocupación de sus fanáticos peruanos, el popular 'Señor Barriga' tuvo una entrevista con Aldo Miyashiro en 'La Banda del Chino' y lo contó todo sobre como vivió este sismo.

“Estaba en casa, estaba en el segundo piso. Yo vivo al sur de la ciudad de México, en una casa, en mi domicilio, y fue tan rápido y tan terrible, tan inesperado y tan violento al inicio, que no quisiera volver a pasarlo”, expresó.

“Los mensajes de solidaridad, de fe, las oraciones, sobre todo el interés por lo que me estaba a mí aconteciendo, me abruma, porque la gente es muy linda. Mira, yo me he sentido tan reconfortado, y tan aliviado, me he sentido acompañado en estos momentos de incertidumbre”, añadió.

“Darles las gracias a todos mis amigos de Perú, por su cariño y por todas sus palabras de aliento, me han hecho mucho bien”, finalizó, agradeciendo a los peruanos.