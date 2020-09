Teresa fue una de las telenovelas más exitosas del año 2010. Angelique Boyer , Sebastián Rulli y Aarón Díaz disfrutaron de un éxito inminente tras ser parte de este trio amoroso a cargo de José Alberto Castro. 10 años después, el éxito volvió a repetirse, ya que la producción se volvió a ver en TLnovelas y hasta el publicó votó para que, por primera vez en México, se emitiera uno de los finales alternativos que tuvo este melodrama.

El regreso a la pantalla de esta producción volvió a enganchar al público de siempre, además de atraer la atención de personas que desconocían el rol que catapultó a Angelique Boyer al estrellato: el de una mujer que sueña con dinero y riquezas.

Debido al rotundo éxito de ha vuelto a tener “Teresa” se han conocido algunas anécdotas y secretos bien guardados de esta producción. Uno de ellos es que Boyer pudo no haber protagonizado la exitosa telenovela mexicana, sino, Aracely Arámbula .

¿ARACELY ARÁMBULA FUE CONVOCADA PARA SER TERESA?

Aracely Arámbula contó que José Alberto Castro le ofreció el papel de “Teresa” y por ciertas situaciones ella decidió declinar del protagónico y luego cayó en manos de Angelique Boyer y lo demás ya es historia.

“A mí me ofrecieron que hiciera Teresa”, dio a conocer la también heroína de exitosos melodramas de Telemundo como La patrona y La doña a través de sus redes sociales .

“Teresa era una de las telenovelas que a mí me llamaban la atención. Fue increíble porque yo lo pensé, yo quería hacer Teresa y de pronto ‘El Güero’ llama a mi hermano”, contó.

Aracely Arámbula fue convocada para ser Teresa, pero renunció por sus hijos (Foto: Televisa / Instagram)

La actriz, que en ese momento acababa de terminar de grabar “Corazón salvaje”, decidió, sin embargo, declinar la invitación para darle prioridad a su familia.

“Estuve en el foro, hicimos las pruebas y todo con mi Santamarina hermoso y en ese momento me entraba mucho remordimiento de volver a dejar a mis hijos otros meses”, se sinceró. “Entonces yo dije ‘se me hace que no es el momento de que haga esta novela’ porque acababa de terminar hacía un mes Corazón salvaje y decidí con el dolor de mi alma porque sabía que era ya una gran novela decir que no porque quiero estar con mis hijos y así fue”.

A pesar del éxito que tuvo la telenovela que finalmente terminó protagonizando Angelique hoy Arámbula no se arrepiente de haber tomado la decisión de renunciar al proyecto.

“No me arrepiento porque fue una buena causa el hecho de quedarme yo con ellos [refiriéndose a sus hijos] y las cosas suceden por algo”, aseguró la también cantante.