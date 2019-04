¿Cuáles son los temas más polémicas de Ozuna, Bad Bunny, Maluma, Farruko?

No es sorpresa que la base de las canciones de reggaetón sean muy polémicas, tanto que diversos sectores han denunciado que las letras son muy machistas y misóginas que codifican a la mujer, pero a pesar de esto, el género urbano va sumando muchos más seguidores y prueba de ello son los millones de followers que tienen cantantes como: Ozuna , Bad Bunny , Maluma y Farruko.

Estos cantantes han logrado posicionarse en el mundo de la música en poco tiempo y se han convertido en los artistas más cotizados en todo el planeta sin importar las polémicas en las que han estado involucrados por sus temas personales o sus letras de canciones.



En esta nota haremos un repaso por las canciones más escandalosas que han tenido algunos artistas del reggaetón, en este caso de Ozuna, Bad Bunny, Maluma y Farruko.



Ozuna

Ozuna es un cantante de reggaetón que ha logrado ganarse un espacio en el mundo de la música y así como tiene mucha fama, también cuenta con algunas polémicas. En 2016, lanzó la canción “Me reclama” juntó a Luigi 21 y desató un sin número de reclamos por la letra del tema.



Uno de sus versos dice: “Es que ella los prefiere boquisucios, quiere que le meta duro con el pre…”



Maluma

Maluma es uno de los cantantes más populares de la música urbana, pero también ha estado en vuelto en diversas polémicas y una de ellas es del 2016, cuando publicó su canción “Cuatro Babys”. Diversas organizaciones que defienden los derechos de la mujer, indicaron que su tema tenía un alto contenido machista.



Prueba de ello es este verso: “La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda”.



Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los cantantes con poco tiempo de actividad, pero a pesar de ello, es uno de los artistas de trap y reggaetón más cotizados del momento.



A sus inicios tuvo una gran polémica en el tema que colaboró con Becky G, el tema “Mayores” causó gran conmoción por la letra que dice así: “A mí me gustan los más grandes que no me quepa en la boca…”.



Farruko

Farruko es uno de los reggaetoneros que empezó su carrera en el 2007 y ha cambiado mucho su aspecto y estilo, pero lo que no ha podido deja atrás es sin duda las polémicas por la letra de sus canciones.



En 2018 causó un gran revuelo junto a Victor Manuel, la dupla lanzó la canción “Amarte duro” y fueron acusados de promover la violencia de género, ya que en una parte del tema se escucha este verso: “Tengo vicio de ti, comerte es necesario. A diario, te juro que no aguanto las ganas Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”.