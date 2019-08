Teen Choice Awards 2019: Lauren Jáuregui y su reacción al enterarse que ganó un premio [VIDEO]

En medio de una entrevista durante la tradicional alfombra roja, Lauren Jáuregui se enteró que había ganado en la categoría “Mejor artista femenina” de los Teen Choice Awards 2019, lo que generó su peculiar forma de celebrar. ¿A qué nos referimos?

Resulta que cada vez que la exintegrante de Fifth Harmony gana un premio lo celebra abrazando el objeto que lo representa. Esta vez no fue la excepción, por lo que no dudó en abrazar a la tabla que caracteriza al evento juvenil.

“Estoy tan agradecida, saludos a mis fans, ustedes son increíbles, sinceramente no sé qué haría sin ustedes. Gracias por mantenerme viva y hacer esto por mí”, dijo la cantante al recibir el premio.

Como era de esperarse, los fans de Lauren Jáuregui alborotaron las redes sociales y se volvieron tendencia, sobre todo en Twitter, donde sobresalió el hashtag #LaurenAtTCAs.

Además de su reacción al momento de recibir su premio de los Teen Choice Awards 2019, Lauren Jáuregui también generó muchos elogios en redes por su vestimenta.

Para esta ocasión, la artista escogió un vestido negro. Hay que recordar que la cantante es muy fanática de usar prendas oscuras para estilizar su figura.

Los Teen Choice Awards 2019 se realizan desde Hermosa Beach, California, y son de los más populares en el público juvenil.

