Se acercan bastantes planes nuevos para Taylor Swift. Según la revista Variety , la cantante ha escrito y dirigirá una película junto a Searchlight Pictures, la misma compañía detrás de La Forma del Agua, Jojo Rabbit, el El gran Hotel Budapest o El Menú.

Aunque la cantante y actriz ha dirigido anteriormente videos musicales suyos (como All Too Well: The Short Film), este sería su primera vez como directora y guionista de un largometraje para los cines. Pero fuera de eso, no sabemos mucho más de la película, como una trama o personajes importantes.

David Greenbaum y Matthew Greenfield; presidentes del estudio, han hablado del orgullo y felicidad que sienten al colaborar con Swift. “Taylor es un artista y narradora de una generación única. Es una alegría y un privilegio genuino colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo”.

Swift no es una desconocida en lo referente al mundo del cine. Ha dirigido varios vídeos musicales suyos; como The Man, donde denuncia el machismo en la industria. También es necesario volver a destacar All Too Well: The Short Film, un cortometraje de 14 minutos, con Sadie Sink y Dylan O’Brien en el elenco, en donde, mediante la canción All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version), se narra una compleja historia de relaciones dolorosas.

El corto de All Too Well llamó la atención de grandes figuras, pues la artista aprovechó para presentarlo en el prestigioso Festival de Toronto y en el Festival de Cine de Tribeca. Ahí Swift habló de sus aspiraciones para intentar filmar una película: “sería fantástico escribir y dirigir un largometraje”. Incluso se ha hablado de presentar el corto de All Too Well como candidato a los premios Óscar del próximo año.