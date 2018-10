La cantante Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al anunciar que será la encargada de ofrecer el espectáculo de apertura de los American Music Awards 2018 (AMAs 2018), a los que ella está nominada en cuatro categorías.

Taylor Swift dio la noticia sobre su aparición en la ceremonia, que se realizará se realizará el próximo 9 de octubre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Buenos días, América, es Taylor. Solo quería decirles que voy a abrir los American Music Awards con una actuación de… ”, se le escucha decir en el clip, pero antes que termine, su gata empieza a moverse y la cantante le dice: “No te emociones demasiado. Dios mío”.

Sin embargo, en el mensaje que acompaña la publicación, Taylor Swift detalla que la presentación que realizará será con el tema “I Did Something Bad”. “Meredith (su gata) no está emocionada, pero yo sí”, agregó.



De esta forma, Taylor Swift se une a la larga lista de artistas que se presentarán esa noche, tales como Benny Blanco, Missy Elliot, Cardi B, Bad Bunny, J Balvin, Mariah Carey, Dua Lipa, entre otros.

Taylor Swift está nominada en cuatro categorías de los AMAs 2018: Artista del Año, Artista Femenina Pop / Rock Favorito, Álbum Pop / Rock Favorito (“Reputation”) y Tour del Año (“Reputation Stadium Tour”). Hasta la fecha, la cantante ha recibido 19 premios de los 25 a los que estuvo nominada.