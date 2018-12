Netflix comparte adelanto del documental de la gira de Taylor Swift | VIDEO

Tras recorrer siete países y cuatro continentes en el 2018, Taylor Swift llevará su gira a todo el mundo a través de Netflix . La plataforma de streaming ha lanzado adelantos del documental sobre la gira musical de la cantante días antes del gran estreno.

Son cuatro los videos de aproximadamente 30 segundos que muestran parte de la gira de la artista de 29 años, Taylor Swift.

Los clips incluyen sus éxitos “Blank Space”, “Shake it Off”, “Delicate” y “Ready for it”; sin embargo, han sido lanzados exclusivamente a través de ciertos medios internacionales.

“Reputation Stadium Tour” fue la gira más vendida de Estados Unidos y el documental contará con las apariciones de Camila Cabello y Charli XCX.

A principios del mes Taylor Swift compartió, el mismo día de su cumpleaños, el primer tráiler del largometraje.

"Taylor Swift: Reputation Stadium Tour" llegará a Netflix el 31 de diciembre.