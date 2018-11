Taylor Swift se convirtió en la artista más influyente en Twitter del 2018 | FOTOS

Taylor Swift sigue conquistando las redes sociales, no solo por su música sino también por sus publicaciones. La cantante no solo ha conquistado YouTube con sus videoclips, sino que ahora se ha convertido en la artista más influyente en Twitter en 2018.

Según la medición de Brandwatch, compañía de medios sociales, la intérprete de “Shake It Off” obtuvo 98 puntos de 100 posibles, superando por un punto a Liam Payne, ex vocalista de One Direction.

Lo curioso de esta medición es que durante todo el 2018, Taylor Swift solo ha realizado 13 publicaciones en Twitter, sin incluir los ‘retuits’, pero ha logrado consolidarse como la que tuvo mejor respuesta de los fanáticos.

Con su puntaje, Taylor Swift superó a otras famosas celebridades como Katy Perry, Demi Lovato, Kim Kardashian e incluso superó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Brandwatch centra sus puntajes en una variedad de métricas de Twitter, pero el punto que tiene más importancia es la cantidad de participaciones que crearon las cuentas a nivel individual.

"Si bien es cierto que tener muchos seguidores, retuits o respuestas son criterios que van a ayudar, cuanto más influyentes sean las personas que están interactuando con ellos mejor será su puntuación de influencia", señaló Gemma Joyce, periodista de datos de Brandwatch, en un blog sobre las listas.

Es así como pese a ser llamados ‘influencers’, muchos artistas pareciera que ni siquiera tienen Twitter, tal es el caso de Justin Bieber, quien ha sido incluido entre los 10 primeros de la prestigiosa lista por tres años seguidos, pero rara vez usa su cuenta.