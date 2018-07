Hasta setiembre de este año Taylor Swift tiene pactados conciertos en Estados Unidos y debido a la demanda de las entradas del 'Reputation Tour' se han añadido varias fechas en diversos países. La cantante actualmente está en un gran momento, pues a donde va arrasa con su elegancia y estilo; sin embargo, el domingo llamó la atención por protagonizar una bochornosa caída sobre el escenario debido a las fuertes lluvias.

Todos los críticos y fans están impresionados con los conciertos de Taylor Swift y felicitan a su equipo, quienes la han ayudado a dar una de las giras más impresionantes en lo que va del año.

Coreografías, luces, juegos y un vestuario espectacular deja anonadado a quien la mire, Taylor Swift entrega todo sobre el escenario y sus seguidores están completamente agradecidos; sin embargo, en New Jersey, para sorpresa de muchos fans, la cantante cayó durante su concierto.

Casi al final del show, Taylor Swift estaba interpretando 'Call It What You Want' y se resbaló debido a las fuertes lluvias que se produjeron en Nueva Jersey ese día.

No obstante, Taylor Swift no dejó que esto la frenara y continuó con su show con amplia sonrisa. Como se ve, la cantante no se amilanó frente a la situación y continuó como si nada hubiese ocurrido.