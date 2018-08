La cantante finlandesa Tarja Turunen, recordada por haber formado parte de la banda Nightwish , volverá al Perú luego de 5 años de su última presentación para ofrecer lo mejor de su energía y repertorio, como parte de su gira mundial ‘ACT II – Tour 2018’.

En esta oportunidad, la talentosa vocalista iniciará su travesía por América Latina con shows programados en Argentina, Brasil, México y Perú. Tarja presentará su nuevo material discográfico titulado ‘ACT II’ con las imágenes de sus conciertos más recientes.

Tarja Turunen es una cantante soprano de nacionalidad finlandesa, reconocida por integrar durante 9 años el legendario grupo de metal sinfónico Nightwish, quien con su potente voz consolidó los mejores discos de la banda como ‘Angels fall first’, ‘Oceanborn’, ‘Wishmaster’, entre otros clásicos hasta el 2005.

Ahora, en su carrera como solista (comenzó en 2007) ha cosechado gran éxito con los álbumes como My Winter Storm (2007), What Lies Beneath (2010), Colours in the Dark (2013), The Brightest Voiv (2016), The Shadow Self (2016). Asimismo, fue nominada a varios premios internacionales.

Cabe recordar que Tarja ya se ha presentado en Perú con exitosos conciertos en los años 2011 y 2013, donde hizo gala de su prodigiosa voz y su inagotable trayectoria.

Su espectáculo se llevará a cabo en en el Centro de Convenciones Festiva, en el Cercado de Lima, el martes 4 de septiembre. Las entradas están a la venta en Teleticket.