Tania Ruiz habla sobre supuesto romance con Enrique Peña Nieto | VIDEO

La modelo de 31 años Tania Ruiz se pronunció debido a la polémica que ha generado una fotografía suya en Madrid con Enrique Peña Nieto, ya que se le ha vinculado y acusado de haber sido la causante del divorcio del expresidente de México con Angélica Rivera.

Tania Ruiz fue entrevistada en la cadena Telemundo y expresó que nunca pensó que se haría conocida por otro motivo que no fuera su carrera.

Tania Ruiz señaló que se sorprendió con las fotografías y que no existe ningún vínculo romántico con Enrique Peña Nieto, ya que incluso no estuvieron solos: “De hecho llegaban (personas) ahí, más gente y se tomaban más fotos. Llegaban muchas personas. Es una foto normal, sin argumentos […] No sé cómo esa foto llegó a tanto”.

Asimismo, la joven mexicana reveló que conoció a Angélica Rivera y a Enrique Peña Nieto en un matrimonio, pero que no han mantenido contacto ni existe alguna cercanía: “Cuando lo conocí fue de hola, mucho gusto y ya. Fue rápido y yo estaba con mi mamá”.

Sobre el escándalo, Tania Ruiz señaló: “Yo estoy tranquila y en paz, si hay comentarios malos o buenos, yo estoy tranquila conmigo misma”.



