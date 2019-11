Ambos eran actores profesionales pero no fue una tarea fácil. Sylvester Stallone reveló cómo filmó junto a Sharon Stone la famosa escena de la ducha en ‘El especialista’ (1994), película que ambos protagonizaron y que pese a las críticas es considerada de culto.

De acuerdo con el actor, Sharon Stone estaba cansada de tener que desnudarse en películas y en el set de grabación se rehusó a quitarse la ropa para rodar la escena junto a su coprotagonista. Ella permaneció en bata, visiblemente incómoda, pese a que días antes se había mostrado convencida de rodar junto a Stallone.

“Estoy harta de desnudarme”, habrían sido sus palabras en el set de grabación, generando desconcierto en el director, que no logró convencerla con sus argumentos.

Este trató de hacerla sentir más cómoda retirando del lugar a la mayoría de personas, pero ni eso lograba hacerla cambiar de opinión: ya no quería aparecer desnuda en un filme. Stallone le había prometido que no se propasaría y que sería de lo más cuidadoso. Pese a ello, Stone negó compartir escena con él.

“Llegamos al rodaje y ella decide que no quiere quitarse la bata. El director le pidió a la mayoría de los operarios que saliesen de la habitación, pero ella seguía negándose a desnudarse. Si yo le había prometido que no me propasaría con ella, ¿cuál era el problema entonces?", dijo en actor en una entrevista sobre el tema.

¿Cuál fue la solución para que finalmente se rodase una de las escenas más recordadas de la película? El actor le propuso a la actriz tomarse algunos shots de vodka para entrar en calor y confianza. Ella aceptó y ambos terminaron bastante borrachos, listos para grabar.

“Tras media docena de chupitos estábamos remojándonos en plan salvaje”, concluyó el actor.