Sylvester Stallone cumple 73 años: De actor de película porno por US$200 a estrella de Hollywood

Sylvester Stallone pasó de ser el actor que participó en una película pornográfica por US$200 a ganar millones de dólares por cada película que protagoniza en Hollywood.

Pero nada ha sido fácil para el famoso protagonista de 'Rocky'. La estrella cumple hoy 73 años y a lo largo de su vida ha tenido buenos y malos momentos.

A punto de volver a la pantalla grande con la película 'Rambo: last Blood' y en medio de la promoción del filme en Reino Unido, aquí un repaso de la vida de la estrella.

La superestrella de acción de los años 90, nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, un barrio neoyorquino que por mucho tiempo ha albergado a actores y organizaciones de arte.

Hijo de Jacqueline France Labofish, una trapecista y corista que luego se volvió peluquera, astróloga, maestra de danza y representante de mujeres profesionales de la lucha libre, incluso llegando a regentar un gimnasio femenino. Su padre fue Frank Stallone Sr, un peluquero de origen italiano.

Al nacer, tuvo una parálisis en el rostro que le impedía hablar correctamente, situación con la que creció. En su adolescencia, presentaba problemas en la escuela y expulsiones.

Antes de consagrarse como una de las estrellas de acción más solicitadas de Hollywood, tuvo serios problemas económicos que lo llevaron hasta vender a su perro adorado por US$25 para poder comprar algo de comida.

Pero lo que sorprendió a muchos fue que, en sus inicios como actor, también aceptó participar en la película pornográfica 'The Party at Kitty and Stud's' por apenas US$200.

En medio de su situación, una noche miró una pelea de box de Muhammad Ali, que lo llevó a inspirarse en 'Rocky', un boxeador que se sobrepone a su entorno adverso y triunfa.

Hizo el guión y se lo presentó a Hollywood; y aunque ellos no quisieron que él fuera el protagonista, al final Sylvester logró posicionarse del papel principal en la película que no solo lo catapultó a la fama, sino que se convirtió en una de culto para millones de personas y parte de la cultura popular estadounidense.

El resto es historia. 'Rocky' recaudó millones de dólares, se llevó un Oscar a Mejor Película y Stallone se convirtió en una figura en Hollywood. Esta película tiene ocho exitosas cintas a cargo de Stallone.

Luego llegaría 'Rambo' y 'Los Indestructibles' con Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Jason Statham. Películas también taquilleras.

Stallone también ha tenido fracasos, pero siempre demostró cómo resurgir. "Sólo quiero agradecer a todos en todo el mundo por haber acogido a la familia Rocky en sus corazones durante más de 40 años", escribió el actor por el año 2018 tras decirle adiós a su personaje.

A LO EASTWOOD



Lo que ahora espera el actor es desarrollar su creatividad en la dirección y producción. "Lo que quiero hacer realmente es prestar más atención a la gente cuando me presenta un proyecto que supone un desafío y que es adecuado para mi edad, me gustaría explorar ese camino. He tenido mucha suerte con las películas de acción, y eso ha sido muy gratificante… Me fijo en Clint Eastwood, que ha dejado el listón muy alto, y es un buen ejemplo de cómo puedes actuar y dirigir y hacer trabajos de calidad en la parte final de tu vida. Ese es mi objetivo", precisó.

Su vida emocional también se estabilizó tras varias relaciones amorosas. El actor tiene tres hijas con la modelo Jennifer Flavin.



SABIDURÍA



Para el actor no hay nada bueno en envejecer, aunque reconoció que los años te dan sabiduría. "Lo mejor de hacerse mayor es… nada. No hay nada bueno en hacerse viejo. Me gusta que cada día me olvido de algo nuevo. Es cierto que te beneficias de la sabiduría y creo que tu alma se hace un poquito más grande, y te vuelves más tolerante y más capaz de perdonar", manifestó.

