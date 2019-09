La conductora Susana Giménez rompió su silencio sobre el escándalo en el que se ha visto involucrada su gran amiga Verónica Castro, tras la revelación del supuesto matrimonio entre la actriz mexicana y Yolanda Andrade.

Al respecto, la diva argentina comentó que habló con Castro y esta le comentó que atravesaba una fuerte depresión. Asimismo confesó estar decepcionada por la decisión de la Castro de retirarse del medio artístico pues, según aseguró, la actriz tenía una propuesta para actuar en una película.

“Está loca. Yo le dije ‘¿Cómo te vas a retirar?’, estaba a punto de filmar una película, pero ella no aguanta, Vero es muy sensible, no aguantó todo esto”, contó.

Giménez, además, calificó de “cacería de brujas” a la situación que viene atravesando su amiga y señaló que, pese a que intentó animarla invitándola a festejar su cumpleaños en Argentina, ella se negó pues estaría atravesando problemas familiares.

“Están haciendo una caza de brujas con ella, no lo entiendo, no me imaginé una cosa igual. Está triste, la invité a hacerle su fiesta de cumpleaños acá en Argentina y me dijo que no, que no puede dejar a la mamá que está enferma, la hermana que está ciega, y esos problemas familiares”

Es conocido que la popular conductora argentina y la actriz mantienen una amistad de muchos años la cual se ha evidenciado en más de una oportunidad en las diferentes reuniones y actividades que han compartido juntas en México y Argentina.

Castro, en tanto, se encuentra en medio de una polémica luego que Yolanda Andrade asegurara que ella y la actriz se casaron hace años en Ámsterdam. Es por esta razón que anunció que se retiraba del ambiente artístico pues, según explicó, no podía con el escarnio.