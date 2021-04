Desde Cañete, donde pasa sus días cuidándose para no ser contagiada por el COVID-19, la cantautora Susana Baca no deja de seguir trabajando en la música y apoyando la causa “Mujer montaña”, tema en el que unió su voz con Wendy Sulca y Marie Cherry.

El sencillo compuesto por Baca, Sulca y Cherry forma parte de la campaña “Vivir sin miedo”, que busca empoderar a las mujeres y las invita a no quedarse calladas ante episodios de violencia y abuso, y que viene siendo impulsada por importantes organizaciones peruanas como Demus y Kallpa, teniendo como aliadas a la Red de Mujeres de Carabayllo y financiamiento de la Cooperación Española.

La artista puntualizó que los temas musicales siempre deben llevar un mensaje para la conciencia del ser humano y eso es lo que hizo con su éxito ‘Mujer montaña’.

“La mujer en nuestro país debe vivir y amar sin miedo. Por eso entregué a la canción ‘Mujer montaña’ con estas niñas con voces hermosas. Queremos estar vivas porque ya han asesinado a muchas mujeres y hay niños huérfanos”, dijo la cantante tras recalcar que durante la pandemia la violencia hacia las mujeres no se ha detenido, pese al confinamiento social.

También aseguró que la canción ha emocionado a muchas mujeres que se sienten arrinconadas y ninguneadas. “Muchos hombres repiten todos los días: ‘no sirves para nada’, pero este tema les levanta el ánimo y pueden convertir en mujeres que digan ‘yo valgo’. Nadie puede dañarte y quien lo hace aléjalo de tu vida”, replicó

HOMENAJE A CHABUCA GRANDA

Adicionalmente, Baca contó que prepara un nuevo disco en homenaje a Chabuca Granda, que muy probable postule a otro Grammy Latino, y espera grabar cumbia al lado de Christian Yaipén del Grupo 5.

“Estoy en un lugar olvidado, donde los niños no tienen acceso a Internet, no sé cómo pueden hacer educación a distancia, y también vive la gente que trabaja en el agro, es terrible la situación acá. Por otro lado, es un lugar ventilado y con naturaleza que te acompaña, es un valle bendito”, dijo la cantautora.

Mientras espera recibir la vacuna por ser una persona que ya tiene 76 años, la artista nacional contó que viene grabando y que solo le faltan dos temas para completar el disco en tributo a la intérprete de la “Flor de la canela”.

“Soy caserita de los Grammy, así que hay la posibilidad de que postulemos nuevamente. Pero lo más bonito de todo es que en la academia han reconocido el trabajo del productor que es mi esposo, Ricardo Pereira, porque él fue de la idea de grabar mi anterior disco premiado A capella”, precisó.

Agregó que también viene ensayando sola porque en junio tiene que grabar un concierto para que se transmita por Fiestas Patrias.

GRABAR CUMBIA

La diva afroperuana destaco el talento del joven Christian Yaipén, del Grupo 5, y no descarto un dúo musical. “En el Perú hay músicos muy buenos, como los de cumbia o chicha, donde son muy aplaudido por la gente. Por ejemplo, los de la familia Yaipén han mejorado muchísimo porque a uno de ellos lo mandaron a la universidad Berklee de Boston a estudiar música”, indicó.

“Me encantaría cantar con él porque sería un experimento nuevo. Tengo un sueño de hacer un disco con varios grupos de jóvenes y lo voy a hacer. Yo me adecúo a todas las versiones, a mí me gusta la cumbia, lo he bailado y también adoro la salsa”, añadió.

Asimismo, Baca mencionó que hay talentos en el Perú que están en la efervescencia, como la chicha en la botija hirviendo y en cualquier momento van a salir.

VIDEO RECOMENDADO

Susana Baca se suma a la lucha contra la violencia hacia la mujer con el clásico “No Valentín"