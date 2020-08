Luego que The CW tuvo que interrumpir la emisión de “Supernatural” a consecuencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19), el canal de televisión recurrió a sus redes sociales para anunciar que los últimos episodios de la exitosa serie ya tienen fecha de estreno para el público de Estados Unidos.

Según se señaló en el mensaje, la décimo quinta temporada de la serie contará con siete episodios y comenzarán a emitirse el jueves 8 de octubre, para cerrar su ciclo el jueves 19 de noviembre.

“Su viaje final continúa. ¡Los últimos 7 episodios de ‘Supernatural’ se estrenan el jueves 8 de octubre! Transmisión gratis al día siguiente solo en The CW”, se citó en Instagram.

En el comunicado no se hizo referencia al estreno para el público de América Latina y España, por lo que todo indica que las fechas aún no han sido definidas.

Además, The CW informó que “Supernatural” será emitida en su horario normal, el de las 9:00 p.m. en el este de Estados Unidos y para el episodio final, previamente será transmitida una retrospectiva de una hora, titulada “Supernatural: The Long Way Home”.

“Supernatural” es una serie de televisión estadounidense creada por Eric Kripke. Comenzó a ser emitida el 13 de septiembre de 2005 por The WB y posteriormente en The CW.

La serie sigue a los hermanos Sam (Jared Padalecki) y Dean Winchester (Jensen Ackles), quienes viajan a través de los Estados Unidos cazando todo tipo de seres y criaturas sobrenaturales, como fantasmas, licántropos, brujas, vampiros, demonios y demás.

