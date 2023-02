El Super Bowl 2023 es uno de los eventos deportivos más esperados del año en Estados Unidos. No solamente existe expectativa por el partido entre los Chiefs y los Ealges, sino también por el show de medio tiempo en el que se presentará la cantante Rihanna.

La artista, que lleva fuera de los escenario desde el 2017, hará su regreso en un show que tendrá millones de espectadores alrededor del mundo. “Por mucho miedo que me diera, porque hacía siete años que no me subía a un escenario, hay algo estimulante en todo ese reto. Para mí es importante hacerlo este año. Es importante que mi hijo lo vea”, afirmó la cantante en una entrevista para Apple Music.

A continuación, te dejamos todos los detalles del evento.





¿Cuándo es el Super Bowl?





El evento deportivo está pactado para el 12 de febrero del 2023.





¿A qué hora se presentará Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023?





Ya que el partido entre los Chiefs y los Ealges comenzará a las 6:30 pm ET, se calcula que el show de medio tiempo comience a las 8:00 pm.





¿Qué canciones cantará Rihanna en el Super Bowl?





Aunque no existe una lista oficial, se han difundido rumores sobre las posibles canciones que la artista cantaría. A continuación te dejamos algunos éxitos que podrían ser interpretados.

“Don’t Stop The Music”

“Umbrella”

“We Found Love”

“Diamonds”

“Work”

“Can’t Remember to Forget You”

“SOS”

“Bitch Better Have My Money”





¿Cuánto dura el show de medio tiempo?





Aunque el show no tiene un tiempo exacto, la cantante Rihanna ha confirmado que su show durará alrededor de 13 minutos.





