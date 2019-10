Sulli fue vocalista de la banda f(x) hasta agosto de 2014 cuando decidió dejar de lado su carrera musical para vivir una vida mucho más tranquila alejada de los ciberataques, sin embargo, estos comentarios negativos no acabaron, ya que ella seguía causando controversia con las publicaciones que realizaba en sus redes sociales que al parecer la llevaron a la muerte.

La actriz y cantante de K-pop fue encontrada sin vida en su apartamento de dos pisos en Seongnam (Gyeonggi, Corea del Sur). El cuerpo fue hallado por su manager al promediar las 3:21 p.m. (hora local), tras salir en su búsqueda al no poder comunicarse con ella vía telefónica.

La cantante tenía 25 años y había alcanzado reconocimiento por pertenecer al quinteto femenino F(x), perteneciente a la reconocida agencia musical S.M. Entertainment. Hoy te vamos a contar 15 cosas que seguramente no sabías de este grupo femenino coreano.

1. Origen del nombre F(X): “F” significa “Flor”, mientras que la “X” representa el cromosoma femenino. El nombre del grupo es un juego de notaciones matemáticas; como en una función en la que el resultado depende del valor de X, cada miembro producirá diferentes resultados con su talento y esfuerzo para llegar a ser un buen grupo.

2. Nombre de su fandom: Por mucho tiempo se especuló sobre el nombre del fandom de la agrupación coreana y en 2016 se reveló que se llamaba MeU.

El origen de este nombre proviene de una letra griega que representa a una función matemática a igual que el nombre del grupo. Pero también tiene un significado en inglés que es 'Me and You' (tú y yo), 'amigos cercanos' en chino y 'mío' en portugués.

3. Todas las integrantes no son de Corea: Por lo general, los grupos de Kpop cuentan con sus integrantes de origen coreano, pero esta vez fue diferente, ya que las cantantes son de China, Corea y Estados Unidos.

4. Krystal fue vista por primera vez por SM Entertainment en el año 2000 en una visita de familia a Corea, que le valió un pequeño papel en Video Musical "Marcha Nupcial" de Shinhwa.

5. En el 2006, SM Entertainment la agencia contrató Luna, después de ver su actuación en el programa televisión "Truth Game".

6. En septiembre de 2007, SM Entertainment descubrió a Victoria mientras esta competía en un concurso de baile en Beijing, China, lo que la llevó a Corea del Sur para una carrera de modelaje y actuación.

7. Dos meses más tarde, Amber fue elegida a través S.M. Global Auditions en Los Ángeles, California, donde firmó un contrato para convertirse en uno de los dos aprendices.

8. Sulli fue la primera en hacer su debut como actriz infantil en el año 2005 cuando fue seleccionado para jugar joven Princess Seonhwa of Silla en el Drama Televisivo de SBS, Ballad of Seo Dong.

9. El 1 de septiembre de 2009, fue lanzado digitalmente el sencillo debut del grupo titulado, 'LA chA TA', seguido de un teaser de 40 segundos de su vídeo subido a YouTube.

10. El 8 de Agosto del 2015 la agencia tras un comunicado anunció la salida oficial Sulli diciendo: "Después de negociar con Sulli, quien actualmente está tomando un descanso, sobre sus actividades futuras, hemos decidido respetar sus deseos, y ella ha dejado F(x) para centrarse en su actuación".

11. En octubre de ese mismo año, la agrupación fue relanzada como un cuarteto con un nuevo álbum llamado ‘4 Walls’ y alcanzó un éxito rotundo.

12. En este 2019 se acabaron los contratos de Victoria, Luna y Amber con SM Entertainment, así que no se sabe cuál será el destino que tendrá la agrupación femenina hasta el momento.

13. En agosto de este año, las F(x) se volvieron a juntar después de casi 4 años de ausencia y por supuesto, los fans han enloquecido por ver nuevamente una actuación del grupo pues después de su último lanzamiento, fue imposible volver a verlas juntas.

14. Solo queda esperar un anuncio oficial por parte de SM Entertainment sobre el grupo, ya que aún existe un contrato con Krystak.