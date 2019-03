'Sucker' de los Jonas Brothers logra obtener uno de los mejores debuts en YouTube del 2019 

La popular banda de los Jonas Brothers , conformada por los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas, sorprendió cuando lanzó el videoclip de “Sucker” donde aparecen sus famosas parejas y ahora su épico regreso se ha convertido en un récord en YouTube .

Tras celebrar el haber posicionado su canción como número 1 en el Billboard Hot 100, “Sucker” ha logrado además obtener el quinto debut más alto en el año en YouTube, según anunció la plataforma de video.

“Sucker” de los Jonas Brothers tuvo más de 17 millones de reproducciones en el primer día de estreno en YouTube.

La producción audiovisual de “Sucker”, que se filmó en Hatfield House, la mansión donde la reina Isabel I pasó su infancia, encantó a los seguidores de los Jonas Brothers, ya que contó la participación de Priyanka Chopra, Sophie Turner y Danielle Jonas.

Ariana Grande, la estrella pop, ha ocupado los dos primeros lugares de la lista de YouTube con los estrenos de “7 Rings” y “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”.

Como se recuerda, el reciente éxito de los Jonas Brothers llega después de seis años de ausencia en la escena musical, debido a que la agrupación ha decidido retomar su carrera.

Asimismo, hace algunas semanas, Amazon Studios anunció la realización de un documental sobre los Jonas Brothers, será una mirada íntima y personal al grupo en medio de su tan comentados regreso a la música.