Steven Spielberg se reunió con ejecutivo de Netflix y despejó rumores de algún conflicto

El afamado director y hombre importante de la industria del cine, Steven Spielberg , al parecer, ha dejado de lado la polémica de su enfrentamiento con Netflix tras ser captado cenando con Ted Sarandos, ejecutivo de la plataforma de streaming.

Steven Spielberg ha sido uno de los críticos más enfáticos en la diferencia entre las cintas que estrenan en cines y a través de plataformas de streaming, por ello, no tomó a bien que una película de Netflix (“Roma”) esté nominada a los premios de la Academia.

El cineasta dijo que le gustaría que las películas tuvieran una carrera en cines más larga que el servicio de streaming para poder ostentar un premio Oscar, por lo que no tomó a bien que “Roma” se haya llevado tres premios de la Academia. Estas declaraciones iniciaron las especulaciones de un posible conflicto; sin embargo, eso parece haber quedado en el pasado.

Los rumores han quedado relegados luego que Steven Spielberg se reuniera con Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, a principios de esta semana, en un lujoso restaurante según reveló el portal internacional The Hollywood Reporter.

Los dos fueron vistos cenando juntos en los bungalows San Vicente, un club privado en West Hollywood, según informó el portal citado anteriormente. Hasta el momento no se ha revelado el motivo por el que se reunieron, ya que ninguno de sus representantes ha hablado del tema.

Cabe señalar que a inicios de semana, el creador de Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, dijo que Steven Spielberg no tenía planes de hacer campaña contra Netflix. Además, señaló en la conferencia South By Southwest en Texas que "no irá a la academia en abril con algún tipo de plan".

