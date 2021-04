En un video difundido en su canal de YouTube, Stephanie Valenzuela se manifestó respecto a las especulaciones sobre un acuerdo económico que recibió para la liberación de su agresor, el actor Eleazar Gómez, a quien denunció el 4 de noviembre de 2020 por maltrato físico y psicólogo.

“Hola, soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta el día de hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez, tampoco he otorgado el perdón”, dijo al inicio del clip. La modelo peruana manifestó que no entendía en qué momento “pasé de ser víctima a la culpable de su liberación”.

Valenzuela volvió describir cómo se produjo la agresión física: “Eleazar me golpeó, me mordió, me ahorcó, tuve miedo de perder mi vida en manos de él, con las pruebas él fue puesto en prisión preventiva. Se declaró culpable para poder acceder al procedimiento abreviado para lo cual teníamos una audiencia el 16 de abril”.

Tras ello, Stephanie confesó que para ella también fue una sorpresa “que en una audiencia le otorgaran (a Eleazar) el derecho a la suspensión condicional del proceso”.

“El día 25 de marzo me dicen que teníamos una revisión de medidas cautelares, para mí fue una sorpresa que no solamente era esto, sino también le habían otorgado el derecho a la suspensión condicional del proceso. Tiene muchas denuncias públicas, pero ninguna penal, excepto la que yo puse”, indicó.

“Yo nunca le di el perdón, con el perdón él hubiera salido libre sin precedentes. Yo hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice porque con esto garantizaba que no lo metan a la cárcel si es que vuelve agredir a otra víctima”, añadió.

La artista peruana explicó las razones por las que sus abogados accedieron a la suspensión condicional. “Es un beneficio de los primodelincuentes, solo se otorga una sola vez. La ley busca dar justicia a la víctima en el tiempo más corto. [Eleazar Gómez] no sale libre, tiene tres años de libertad condicional y tiene que ir a firmar cada tres meses. Si él agrede a otra mujer se va inmediatamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares. Tiene que ir a terapia y pedir disculpas públicas”, agregó.

Respecto al pago de la reparación de daños, Valenzuela señaló que hasta el momento no ha recibido “un peso”. “El juez le ordenó que debía pagarlo en algún momento, en algunas cuotas, no ha sido una condición para que salga. No es que yo recibí dinero y él salió, yo no he recibido absolutamente nada”.

