La actriz Carrie Fisher murió casi un año antes del estreno de “Star Wars: The Last Jedi” , por lo que muchos esperaban que la octava entrega de la saga marcara el adiós para la ‘princesa Leia’; sin embargo, no fue así.

El personaje de Carrie Fisher se mantuvo en la cinta que estrenó en diciembre de 2017 y su esperada despedida recién llegará el próximo año cuando estrene el Episodio IX.

Bajo esa premisa, el actor Oscar Isaac, quien da vida a Poe Dameron en la saga, aseguró que la nueva película de “Star Wars” rendirá un merecido homenaje a Carrie Fisher.

“La historia trata eso bastante… Es extraño estar en el set y hablarle a ‘Leia’ cuando Carrie no está. Definitivamente hay un dolor en eso… (La película) resuelve el increíble personaje que creó Carrie de una manera realmente hermosa”, señaló Oscar Isaac a The Daily Beast.

¿Cómo aparecerá Leia en la nueva cinta de “Star Wars”? El director J.J. Abrams utilizará la imagen de la icónica princesa en el Episodio IX gracias al material filmado por Carrie Fisher que no se utilizó en las películas “The Force Awakens” y “The Last Jedi”.

Recordemos que la actriz Carrie Fisher falleció el 27 de diciembre de 2016 a causa de un infarto mientras viajaba en un vuelo de Londres a Los Ángeles.

Dato

- La película “Star Wars: Episodio IX” estrenará a mediados del próximo año.