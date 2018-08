Matt Smith , conocido principalmente por su participación en las series ‘The Crown’ y ‘Doctor Who’, participará en ‘Star Wars: Episodio IX’, película que aún no tiene título oficial, informó hoy el medio especializado Variety.

El actor británico interpretó al príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II del Reino Unido, en las dos primeras temporadas de ‘The Crown’, la serie histórica de la plataforma digital Netflix que tuvo a Claire Foy como protagonista.

Además, Matt Smith fue el protagonista entre 2010 y 2013 de la legendaria serie de ciencia-ficción de la cadena BBC ‘Doctor Who’.

La novena entrega de ‘Star Wars’ concluirá la tercera trilogía de esta saga, que comenzó con ‘Star Wars: Episode VII - The Force Awakens’ (2015), dirigida por J.J. Abrams; y continuó con ‘Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi’ (2017), con Rian Johnson tras las cámaras.

Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de ‘Jurassic World’ (2015), pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de J.J. Abrams a la silla de director, que además es coautor del guion junto a Chris Terrio.

En el reparto confirmado de esta nueva entrega de ‘Star Wars’ figuran Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Óscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (la hija de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels, Keri Russell, Billy Dee Williams y Dominic Monaghan.

Además, Lucasfilm anunció a finales de julio que Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años, aparecerá de manera póstuma en esta película interpretando a Leia por medio de metraje rodado para ‘Star Wars: Episode VII - The Force Awakens’ que no llegó a ser usado.

‘Star Wars: Episodio IX’, cuyo rodaje ya está en marcha en Londres, llegará a los cines en diciembre de 2019.

EFE.