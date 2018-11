Spotify ha lanzado el 28 de noviembre una sesión de grabación de singles de Mac Miller tras su muerte, la cual incluye la versión en vivo de 'Dunno' y una de 'Nothing from Nothing' de Billy Preston.

'Dunno' es una canción del álbum 'Swimming' (2018) de Mac Miller, la cual lanzó antes de su muerte. La versión interpretada en vivo de Spotify es más corta que la original.

Por su parte, la interpretación de Mac Miller de la canción de Billy Preston de 1974, 'Nothing from Nothing', es igual de melancólica que la original.

Mac Miller falleció repentinamente a los 26 años en su casa de California tras una sobredosis de drogas: en su organismo se halló fentanilo, cocaína y alcohol. Una combinación letal que ha sido considerada como una sobredosis “accidental”.

La muerte del cantante afectó a diversos artistas, quienes honraron su vida en un concierto organizado por su familia " Mac Miller: Una celebración de la vida". Las ganancias fueron destinadas a la organización "Mac Miller Circles Fund", la cual apoya la educación artística en comunidades marginadas.